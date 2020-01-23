Российские ватерполистки получили путевку на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по водному поло отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Это стало возможным после выхода россиянок и испанок в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. Испания в полуфинале обыграла Венгрию со счетом 11:10, а Россия ранее справилась с Голландией. Финал между сборными России и Испании пройдет 25 января.

Напомним, что чемпионат Европы служит отборочным турниром на Олимпиаду. Путевку завоевывает победитель чемпионата. Однако Испания уже через чемпионат мира добыла себе место на Играх-2020, поэтому в любом случае путевка достанется России как второму финалисту.