Российские спортсмены завоевали 237 лицензий для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что российские спортсмены завоевали 237 лицензий для выступления на Олимпийских играх в Токио.

«На сегодняшний день нами завоевано 237 лицензий для выступления в Токио. В преддверии заседания оргкомитета, которое состоится в мае, нам необходимо сверить часы», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под флагом России. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года. В Японии они выступят под флагом Олимпийского комитета России.