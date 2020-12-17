Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года
17:32
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на крупных международных турнирах уровня Олимпиады и чемпионата мира с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.
Таким образом, иск ВАДА в деле, где ответчиком выступало РУСАДА, был частично удовлетворен. Ранее Всемирная антидопинговая организация определила 4-летнюю дисквалификацию для России.
Подробности этого и другие решения CAS — здесь.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА
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