Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между ВАДА и РУСАДА

Российские спортсмены могут стать непосредственными участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— По стандартам есть два статуса третьих лиц, — рассказала руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова в интервью ТАСС. — Это поименованные третьи лица, у которых априори обозначен правовой интерес. Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете. И есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением ВАДА, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом.

Никто не будет выяснять, есть ли у ОКР в данном случае правовой интерес и действительно ли решение ВАДА как-то может повлиять на наш олимпийский комитет. Однако участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями.