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Российские гимнасты привились от коронавируса перед Олимпиадой

15:26
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Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный сообщил, что гимнасты сборной России сделали прививки от коронавируса перед Олимпийскими играми в Токио.

«У нас уже все вакцинированы. Все супер, антитела есть», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии выступают против проведения Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11502577

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