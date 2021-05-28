Российские гимнасты привились от коронавируса перед Олимпиадой

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный сообщил, что гимнасты сборной России сделали прививки от коронавируса перед Олимпийскими играми в Токио.

«У нас уже все вакцинированы. Все супер, антитела есть», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии выступают против проведения Олимпиады из-за пандемии коронавируса.