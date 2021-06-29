Российские дзюдоисты вакцинировалась от коронавируса перед Олимпиадой

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, что спортсмены сборной России прошли вакцинацию от коронавируса.

«Безопасность сборной и здоровье спортсменов — наш приоритет, уже полтора года применяются самые жесткие правила. Ребята уже полтора года выступают в системе «пузыря», на базах они сдают тесты, до и после турнира — по три-четыре теста. Мы постоянно следим за их здоровьем. Была проведена вакцинация всей команды, мы подошли к этому вопросу серьезно», — рассказал журналистам Денисов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Турнир по дзюдо состоится с 24 по 31 июля.