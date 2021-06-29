Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Российские дзюдоисты вакцинировалась от коронавируса перед Олимпиадой

12:27
Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов. Фото AFP
Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов. Фото AFP
Теги:

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов рассказал, что спортсмены сборной России прошли вакцинацию от коронавируса.

«Безопасность сборной и здоровье спортсменов — наш приоритет, уже полтора года применяются самые жесткие правила. Ребята уже полтора года выступают в системе «пузыря», на базах они сдают тесты, до и после турнира — по три-четыре теста. Мы постоянно следим за их здоровьем. Была проведена вакцинация всей команды, мы подошли к этому вопросу серьезно», — рассказал журналистам Денисов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Турнир по дзюдо состоится с 24 по 31 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Самое необычное празднование гола: Погба показал серию разных жестов
"Болельщик Медведь" предсказал поражение России от Испании
Третий гол «Тампы» переписали на Кучерова
Три очка Кучерова помогли «Тампе» начать финальную серию Кубка Стэнли с победы
vs
0
Офсайд