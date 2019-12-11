Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что боксеры не хотят ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без российского флага. Так они отреагировали на введенные ВАДА четырехлетние санкции в отношении России, которые включают в себя лишение российских спортсменов национальной атрибутики.

— Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом, — цитирует РИА Новости Кремлева. — Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии.

Также Россия планировала подавать заявку на проведение чемпионата Европы по боксу в 2021 году и Кубка мира в 2020-м.

— Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России, — подчеркнул Кремлев. — Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает.