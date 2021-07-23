Российская яхтсменка недовольна, что ее не включили в список участников церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российская яхтсменка Анна Хворикова прокомментировала свое непопадание в список участников делегации на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«А потом оказалось, что можно было и больше 20 человек», — написала Хворикова в сторис Instagram, выложив фото трансляции церемонии.

Напомним, церемония открытия стартовала в 14.00 по московскому времени. «СЭ» ведет трансляцию мероприятия.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция