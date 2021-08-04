Россиянка Андреева опередила соперницу на 0,008 секунды и вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров
06:41
Российская спортсменка Ирина Андреева вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.
В четветьфинале Андреева с результатом 46.637 заняла второе место, опередив Дилнозу Рахматову из Узбекистана на 0,008 секунды. Первые две спортсменки выходят в полуфинал, остальные вылетают.
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