Россиянка Андреева опередила соперницу на 0,008 секунды и вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров

Российская спортсменка Ирина Андреева вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.

В четветьфинале Андреева с результатом 46.637 заняла второе место, опередив Дилнозу Рахматову из Узбекистана на 0,008 секунды. Первые две спортсменки выходят в полуфинал, остальные вылетают.