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Россиянин Луканцов вышел в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров

06:25
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Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

29-летний россияин в 1/4 финала показал результат 35.184 и занял второе место. В полуфинал проходят первые два спортсмена.

В другом четвертьфинале Олег Гусев с результатом 35.581 занял третье место и выбыл из розыгрыша турнира.

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Сергей Разин все материалы автора

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