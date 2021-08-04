Россиянин Луканцов вышел в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров
06:25
Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.
29-летний россияин в 1/4 финала показал результат 35.184 и занял второе место. В полуфинал проходят первые два спортсмена.
В другом четвертьфинале Олег Гусев с результатом 35.581 занял третье место и выбыл из розыгрыша турнира.
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