Россия завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио
09:40
Сборная России завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио.
Боксер Муслим Гаджимагомедов принес российской команде серебряную медаль, которая стала для страны 60-й на соревнованиях в Японии.
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио с 16 золотыми, 23 серебряными и 21 бронзовой медалью.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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