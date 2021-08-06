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Россия завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио

09:40
Муслим Гаджимагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Муслим Гаджимагомедов (справа). Фото Reuters
Муслим Гаджимагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио.

Боксер Муслим Гаджимагомедов принес российской команде серебряную медаль, которая стала для страны 60-й на соревнованиях в Японии.

Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио с 16 золотыми, 23 серебряными и 21 бронзовой медалью.

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Иван Торопцев все материалы автора

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