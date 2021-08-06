Россия завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Сборная России завоевала 60-ю медаль на Олимпиаде в Токио.

Боксер Муслим Гаджимагомедов принес российской команде серебряную медаль, которая стала для страны 60-й на соревнованиях в Японии.

Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио с 16 золотыми, 23 серебряными и 21 бронзовой медалью.