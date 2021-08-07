Россия вышла на четвертое место медального зачета Олимпиады
16:07
Трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.
После этого успеха сборная России вышла на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио.
У сборной Великобритании также 20 золотых медалей, но по серебру и бронзе российская команда опережает британцев.
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