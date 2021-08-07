Россия вышла на четвертое место медального зачета Олимпиады

Трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.

После этого успеха сборная России вышла на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио.

У сборной Великобритании также 20 золотых медалей, но по серебру и бронзе российская команда опережает британцев.