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Россия вышла на четвертое место медального зачета Олимпиады

16:07
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Трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпиаде и принесла сборной России 20-е золото на Играх в Токио.

После этого успеха сборная России вышла на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио.

У сборной Великобритании также 20 золотых медалей, но по серебру и бронзе российская команда опережает британцев.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события