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Допинг

Россия выбрала для суда с ВАДА арбитра, оправдавшего Легкова

22:45
Александр Легков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Легков. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Как стало известно «СЭ», представители РУСАДА делегировали в панель арбитров CAS, которая будет разбирать вопрос о санкциях в отношении российского спорта, проживающего во Франции иранца Хамида Гарави. Этот судья входил в тройку арбитров, которые в 2018-м вынесли оправдательный приговор в отношении группы наших спортсменов во главе с лыжником Александром Легковым.

Согласно процедуре назначения судей, одного из трех арбитров выбирает из предложенного списка одна сторона процесса, второго — ее оппоненты, а третьего (председателя панели) назначает руководство CAS. В деле «ВАДА против РУСАДА» будет председательствовать австралиец Марк Уильямс, а Всемирное антидопинговое агентство выбрало итальянского профессора Луиджи Фумагалли. (Дмитрий Сомов)

Решение по российскому флагу примут до Токио-2020

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