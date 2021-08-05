Россия вновь вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
14:14
Сборная России вновь вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.
Благодаря победе Завура Угуева в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Россия догнала Великобританию по количеству золотых медалей — у обеих стран по 16 наград высшей пробы. Сборная России опережает британцев по общему числу медалей. На счету россиян 16 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых медалей, у британцев — 16 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград.
Лидером медального зачета является Китай (33 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых медалей). На второй строчке — США (27-34-25), третье место — у Японии (21-8-14).
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