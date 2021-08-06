Россия снова опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на шестую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Россию вновь опередила команда Великобритании. Сегодня, 6 августа, женская команда британок выиграла золото в велотреке в женском мэдисоне.

Теперь на счету Великобритании 17 золотых медалей — на одну больше, чем у России.

Великобритания (53 медали, 17-18-18) занимает четвертое место, опережая Австралию (43, 17-6-20), у которой также 17 золотых, по общему количесту наград.

У России 61 медаль (16-23-22). Лидером зачета является Китай (34 золотых, 24 серебряная и 17 бронзовых медалей).