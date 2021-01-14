Роднина предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде.

«Я бы предложила вместо нашего гимна поставить «День победы». Эту музыку будут включать в честь наших побед! Это символично», — сказал Роднина «СЭ».

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

Вместо государственного гимна на соревнованиях с участием российских спортсменов в ближайшие два года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша».

(Владислав Флегонтов)