Роднина предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» предложила альтернативу песне «Катюша» для выступления на Олимпиаде.
«Я бы предложила вместо нашего гимна поставить «День победы». Эту музыку будут включать в честь наших побед! Это символично», — сказал Роднина «СЭ».
Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.
Вместо государственного гимна на соревнованиях с участием российских спортсменов в ближайшие два года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша».
(Владислав Флегонтов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю