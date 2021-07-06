Роднина оценила перспективу выступления российских спортсменов на Олимпиаде без национальной символики

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась по поводу отсутствия национальной символики и отсутствия болельщиков на Олимпиаде и Паралимпиаде.

«В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно.



Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов — это удар по спортсменам. Наша задача — поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать, и болеть за них», — цитирует Роднину пресс-служба Минспорта.