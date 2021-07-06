Роднина оценила перспективу выступления российских спортсменов на Олимпиаде без национальной символики
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась по поводу отсутствия национальной символики и отсутствия болельщиков на Олимпиаде и Паралимпиаде.
«В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно.
Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов — это удар по спортсменам. Наша задача — поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать, и болеть за них», — цитирует Роднину пресс-служба Минспорта.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
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