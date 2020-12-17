Роднина назвала несправедливым решение CAS по делу против РУСАДА

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом 2022. Это решение коснется Олимпиады 2021 в Токио и чемпионата мира по футболу в Катаре 2022.

— Решение есть решение. Больно, непонятно, — сказала Роднина «СЭ». — Решение это несправедливое. Но мы уже выступали без флага, опыт уже есть. Большинство любителей спорта, которые видят спортсмена под Олимпийским флагом, знают, что это российские спортсмены. Это факт.

— Есть ли смысл ехать на Олимпиаду без флага?

— Вы знаете правила олимпийского движения? Если мы откажемся от участия в Олимпийских играх, то на следующих двух Олимпиадах она не имеет права выступать. Если мы хотим на восемь лет уйти из спорта высших достижений, тогда да, надо хлопать дверью, наплевать на то, что мы построили, наплевать на поколение спортсменов.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Константин Колмаков)