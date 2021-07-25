Роднина: «Мы не соревнуемся с Америкой на Олимпиаде. Разве китайцам не обидно проигрывать?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» подвела итоги второго дня Олимпиады в Токио.

Рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль, проиграв в финале американке Ли Кифер (13:15), тхэквондистка Татьяна Минина уступила американке Анастасии Золотич (17:25) в весовой категории до 57 кг

«Результаты наших спортсменов радуют! Хочется больше золотых медалей. Но «хочу» и «могу» не всегда совпадают. Хочется, чтобы спортсмены показывали лучшие свои результаты. То, к чему они готовились. У каждого свои планы. Мы всегда на Олимпиаде начинаем не с наших видах спорта. Дальше уже пойдут и гимнастика, и синхронное плавание. Есть возможность быть еще выше», — сказала Роднина «СЭ».

Также Роднина прокомментировала поражения россиянок в финалах против США.

«Мы же не соревнуемся с Америкой. Не стоит так узко мыслить. Разве китайцам не обидно проигрывать? Не важно, против кого ты выступаешь. Главное — результат. На Олимпиаде, в первую очередь, проверяется сила твоего духа, мастерства. А твоя национальность, религия, цвет кожи — это все вторично», — добавила Роднина.

В активе российской команды семь наград — одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Медальный зачет Олимпийских игр