Ричард Паунд считает, что у МОК есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Член МОК, бывший руководитель ВАДА Ричард Паунд высказал мнение по поводу опасений насчет безопасности проведения Олимипады-2020 в Токио из-за коронавируса.

— Если будет нужно, то решение по поводу проведения Олимпиады можно будет принять за два месяца до ее начала, — цитирует Паунда АР. — После этой даты нужно начинать многие вещи. Нужно будет усиливать меры безопасности, закупать продукты, открывать олимпийскую дерввню, готовить отели. СМИ будут готовить свои студии. Перенос Игр в другую страну? В таком случае это скорее будет отмена соревнований. Это новая война, и нам нужно быть готовыми к ней. Примерно в этой время нас начнут спрашивать: «Достаточно ли ситуация под контролем, чтобы мы могли быть уверенными, что отправимся в Токио»?

Коронавирусом в Китае заразились 77 658 человек. 2663 из них умерли. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.