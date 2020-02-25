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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Ричард Паунд считает, что у МОК есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

18:17
Олимпийский стадион в Токио. Фото AFP
Олимпийский стадион в Токио. Фото AFP
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Член МОК, бывший руководитель ВАДА Ричард Паунд высказал мнение по поводу опасений насчет безопасности проведения Олимипады-2020 в Токио из-за коронавируса.

— Если будет нужно, то решение по поводу проведения Олимпиады можно будет принять за два месяца до ее начала, — цитирует Паунда АР. — После этой даты нужно начинать многие вещи. Нужно будет усиливать меры безопасности, закупать продукты, открывать олимпийскую дерввню, готовить отели. СМИ будут готовить свои студии. Перенос Игр в другую страну? В таком случае это скорее будет отмена соревнований. Это новая война, и нам нужно быть готовыми к ней. Примерно в этой время нас начнут спрашивать: «Достаточно ли ситуация под контролем, чтобы мы могли быть уверенными, что отправимся в Токио»?

Коронавирусом в Китае заразились 77 658 человек. 2663 из них умерли. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.

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