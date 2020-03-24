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Reuters: Премьер-министр Японии предложит МОК передвинуть Олимпиаду-2020 на год

14:35
Логотип Олимпиады-2020. Фото AFP
Логотип Олимпиады-2020. Фото AFP
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с президентом МОК Томасом Бахом предложит перенести Олимпиаду-2020 на следующий год, сообщает Reuters.

Стороны должны обсудить вариант переноса Олимпиады и определиться с возможными новыми сроками проведения соревнований.

Также, сообщается, что Япония готова согласиться на перенос Олимпиады в Токио максимум на один год, поскольку в 2022 году должны состояться зимние Игры в Пекине, поэтому перенос соревнований, по мнению японской стороны, может вызвать проблемы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В Бразилии около 2 тысяч зараженных коронавирусом, зафиксировано 34 летальных исхода.

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