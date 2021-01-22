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Решение о проведении Олимпиады-2020 может быть принято к концу марта

04:12
Символ Олимпийских игр-2020. Фото Instagram
Символ Олимпийских игр-2020. Фото Instagram
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Глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори отметил, что решение по Олимпийским играм может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта. Ранее появилась информация, что Игры могут отменить из-за коронавируса.

— Конечно, мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос о проведении Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена, — цитирует Nishinippon Shimbun Мори.

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