Решение о проведении Олимпиады-2020 может быть принято к концу марта
04:12
Глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори отметил, что решение по Олимпийским играм может быть принято перед стартом эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта. Ранее появилась информация, что Игры могут отменить из-за коронавируса.
— Конечно, мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос о проведении Олимпийских игр можно будет прояснить в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена, — цитирует Nishinippon Shimbun Мори.
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