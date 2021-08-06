Путин считает, что отсутствие флага России на Олимпиаде не влияет на качество выступления спортсменов

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления российских спортсменов.

По словам президента, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, выступления российских спортсменов наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Российские атлеты в связи с санкциями ВАДА на Играх выступают без национального флага и государственного гимна.