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Путин считает, что отсутствие флага России на Олимпиаде не влияет на качество выступления спортсменов

21:15
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления российских спортсменов.

По словам президента, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, выступления российских спортсменов наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Российские атлеты в связи с санкциями ВАДА на Играх выступают без национального флага и государственного гимна.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12078857

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Евгений Петров все материалы автора

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