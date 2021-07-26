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Путин не следит за Олимпиадой онлайн

12:58
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Президент РФ Владимир Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио, но у него нет возможности смотреть соревнования онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нашу олимпийскую чемпионку он (Путин) уже поздравил с золотой медалью. Мы все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть онлайн выступления наших спортсменов, но, конечно же, болеет за наших», — цитирует ТАСС Пескова.

В воскресенье, 25 июля, Виталина Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11986841

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