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Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио

14:31
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Важно сделать следующий шаг — серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что лично встретится с победителями и призерами соревнований в Японии в ближайшее время.

На Олимпиаде в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями. На Паралимпиаде россияне стали четвертыми в общем зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12354349

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Иван Торопцев все материалы автора

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