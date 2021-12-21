Прыгун Кузнецов рассказал о причинах неудачи на Олимпиаде в Токио

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему на Олимпиаде в Токио ему не удалось выступить на высоком уровне.

«Просто не получился один прыжок. Я очень старался, но на соревнованиях ведь начинаешь прыгать иначе, чем на тренировках. Начинаешь прилагать больше усилий, стараешься, чтобы прыжок получился максимально эффектным.

Но так подсознательно поступают все, включая китайцев. Мы же видим, как они тренируются. А потом стартуют соревнования, и все начинают взлетать на полметра выше. Вот и я старался. Выполнял три с половиной оборота назад, и мне показалось, что недокручиваю..." — цитирует Кузнецова RT.

Кузнецов прыгал в паре с Никитой Шлейхером на Олимпиаде в Токио, которая прошла летом 2021 года. При исполнении прыжка россияне потеряли синхронность действий и набрали ноль баллов.