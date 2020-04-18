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Профессор из Шотландии считает нереальным проведение Олимпиады в 2021 году без вакцины от коронавируса

15:13
Олимпийский стадион в Токио. Фото L'Equipe
Олимпийский стадион в Токио. Фото L'Equipe
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Профессор Эдинбургского университета Деви Шридхар считает, что проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году будет целиком зависеть от создания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Олимпиада в Токио была перенесена с нынешнего года на следующий.

— Я думала, что вся эта ситуация будет развиваться год или полтора, — цитирует AFP Шридхар. — Но все может разрешиться и быстрее. Если у нас появится вакцина к следующему году, эффективная и доступная вакцина, но Олимпийские игры могут быть проведены. Без этого научного прорыва мне это кажется нереальным. Решение о переносе Олимпиады — правильное. Это единственный способ справиться с ситуацией. Мы должны поддерживать научное сообщество, которое поможет нам выйти из этого положения.

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