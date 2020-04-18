Профессор из Шотландии считает нереальным проведение Олимпиады в 2021 году без вакцины от коронавируса

Профессор Эдинбургского университета Деви Шридхар считает, что проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году будет целиком зависеть от создания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Олимпиада в Токио была перенесена с нынешнего года на следующий.

— Я думала, что вся эта ситуация будет развиваться год или полтора, — цитирует AFP Шридхар. — Но все может разрешиться и быстрее. Если у нас появится вакцина к следующему году, эффективная и доступная вакцина, но Олимпийские игры могут быть проведены. Без этого научного прорыва мне это кажется нереальным. Решение о переносе Олимпиады — правильное. Это единственный способ справиться с ситуацией. Мы должны поддерживать научное сообщество, которое поможет нам выйти из этого положения.