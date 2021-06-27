Привалова рассказала, что у ВФЛА нет средств на проведение альтернативных соревнований вместо Олимпиады

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась мнением об организации альтернативных соревнований во время Олимпиады в Токио.

«Для организации любого старта в первую очередь требуются деньги, а федерация сама не сможет провести такой турнир, тем более с призовым фондом, — приводит слова Приваловой ТАСС. — Если об организации подобных соревнований заявят вышестоящие органы, то мы, конечно, их поддержим. Соревнования — это всегда хорошо для развития. Но нужно также учитывать все сложности, вызванные пандемией коронавируса.

Опытные спортсмены, не имеющие нейтрального статуса, являются заложниками ситуации. И очень жалко, когда такие люди, которые показывают хорошие результаты, не могут себя реализовать полностью».

25 июня российская легкоатлетка Екатерина Конева предложила ВФЛА провести альтернативные соревнования для не допущенных на Олимпиаду спортсменов.

Для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты должны получить нейтральный статус. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила для россиян квоту в 10 спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.