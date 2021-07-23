Президент ВАДА заявил, что перед Олимпиадой спортсменов жестко тестировали на допинг

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о допинг-тестировании спортсменов перед Олимпиадой в Токио.

«Антидопинг тоже затронут пандемией, как и все аспекты нашей жизни, — приводит слова Витольда «РИА Новости». — Для нас было невозможно на прежнем уровне проводить тестирование, к сожалению. Последние месяцы работали с нашими партнерами над тем, чтобы вернуться к прежним объемам тестов. И последние шесть месяцев перед Олимпиадой тестирование было довольно жестким. Мы концентрировались на том, чтобы все атлеты на этих Играх были защищены, чтобы все прошли качественное тестирование.

Мы инвестируем миллионы долларов в науку, в развитие новых методов тестирования, таких как метод тестирования пятен сухой крови. Они не заменят прежние методы, но для нас важно развитие и новых методов. В Токио на Олимпиаде будет работать команда независимых наблюдателей, здесь будет работать аккредитованная нами лаборатория".

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.