Президент ОКР Поздняков болеет за свою дочь на Олимпиаде. Видео

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) показала, как президент организации Станислав Поздняков болеет за свою дочь Софию во время Игр в Токио.

Ранее саблистка София Позднякова в 1/8 финала обыграла китаянку Янь Хенгу (15:8) и вышла в четвертьфинал соревнований.

Поединки 1/4 финала пройдут сегодня, 26 июля, в 9:25 по московскому времени.