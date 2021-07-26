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Президент ОКР Поздняков болеет за свою дочь на Олимпиаде. Видео

08:57
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Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) показала, как президент организации Станислав Поздняков болеет за свою дочь Софию во время Игр в Токио.

Ранее саблистка София Позднякова в 1/8 финала обыграла китаянку Янь Хенгу (15:8) и вышла в четвертьфинал соревнований.

Поединки 1/4 финала пройдут сегодня, 26 июля, в 9:25 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события