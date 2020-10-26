Премьер-министр Японии заверил, что Олимпиада в 2021 году состоится

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна намерена обязательно провести в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2021 года. По его словам, это станет символом победы человечества над коронавирусом, сообщает AP.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования были перенесены на год и теперь должны состояться в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство Японии обяжет участников Олимпиады пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании Игр. Если у атлетов, прибывающих из-за границы, будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом, им разрешат не проходить двухнедельный карантин.