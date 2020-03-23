Премьер-министр Японии сомневается в том, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет в срок

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что сомневается в возможности провести Олимпиаду-2020 в Токио в полноценном формате из-за пандемии коронавируса.

— Тяжело провести Олимпиаду в полноценном виде при текущих обстоятельствах, — приводит ESPN слова Абэ. — Вероятно, решение о переносе Игр неизбежно, если сохранится такая же ситуация, потому что безопасность спортсменов является первостепенной задачей.

Планируется, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако, в связи с пандемией коронавируса она может быть перенесена. Окончательное решение о проведении Игр-2020 будет принято в течение четырех ближайших недель.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список