Премьер-министр Японии считает, что Олимпиада-2020 состоится
11:44
Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) пройдет в запланированный срок, уверен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее сообщалось, что Игры могут перенести из-за коронавируса.
— Мы преодолеем распространение инфекции и примем Олимпиаду без проблем, как планировалось, — цитирует Абэ BBC.
На данный момент в Японии зафиксировано 1423 случаев заражения коронавирусом. 28 человек умерли.
Олимпиада-2020 должная пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020