Премьер-министр Японии считает, что Олимпиада-2020 состоится

Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) пройдет в запланированный срок, уверен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее сообщалось, что Игры могут перенести из-за коронавируса.

— Мы преодолеем распространение инфекции и примем Олимпиаду без проблем, как планировалось, — цитирует Абэ BBC.

На данный момент в Японии зафиксировано 1423 случаев заражения коронавирусом. 28 человек умерли.

Олимпиада-2020 должная пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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