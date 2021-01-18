Премьер-министр Японии намекнул, что Олимпиада может состояться

Японский премьер Ёсихидэ Суга выступил с речью перед парламентом. Он оптимистично настроен касательно Олимпийский игр 2021 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Мы продолжим подготовку, примем меры по борьбе с инфекцией и вернем надежду и отвагу этому миру. Олимпиада в Токио докажет, что человечество победило коронавирус» — сказал Суга японскому парламенту.

Напомним, что согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии. Ранее МОК и оргкомитет Игр уже выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки.