Премьер-министр Японии допустил, что Олимпиада в Токио пройдет без зрителей в случае режима ЧС
10:33
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.
«Олимпиада может пройти без зрителей, это вполне возможно в случае действия режима чрезвычайной ситуации. Думаю, очевидно, что в данный момент мы отдаем приоритет безопасности», — приводит Kyodo слова Суги.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
С 21 июня в Токио режим чрезвычайной ситуации заменен на режим усиленных мер против распространения коронавируса.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/news/2021/06/93799400d490-update1-no-spectators-at-tokyo-olympics-possible-under-covid-emergency-suga.html
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