Премьер-министр Японии допустил, что Олимпиада в Токио пройдет без зрителей в случае режима ЧС

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Олимпиада может пройти без зрителей, это вполне возможно в случае действия режима чрезвычайной ситуации. Думаю, очевидно, что в данный момент мы отдаем приоритет безопасности», — приводит Kyodo слова Суги.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

С 21 июня в Токио режим чрезвычайной ситуации заменен на режим усиленных мер против распространения коронавируса.