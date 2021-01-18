Правительство Японии заявило о намерении провести Олимпиаду, несмотря на пандемию

Представитель японского правительства Катсунобу Като заявил, что страна намерена провести Олимпиаду-2020 в заявленные сроки, несмотря ни на что.

«Никаких изменений касаемо положения правительствв в отношении Олимпиады не произошло, — цитирует Като france24.com. — Люди, ответвенные за проведение Игр, работают сообща, чтобы успешно их подготовить и провести. Правительство примет все меры, чтобы поддержать их».

Напомним, что согласно телефонному опросу агентства Kyodo, до 80 процентов жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры 2021 года были отменены или отложены. 35,3 процента опрошенных высказались за отмену Игр, а 44,8 процента заявили, что Токио нужна еще одна отсрочка.

Олимпиада в Токио должна была пройти в июле-августе 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии. Ранее МОК и оргкомитет Игр уже выражали уверенность в том, что соревнования будут проведены в 2021-м в намеченные сроки.