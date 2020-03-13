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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Правительство Японии пока не отказалось от Олимпиады-2020

16:07
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Правительство Японии не планирует отменять или переносить летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга, информирует Kyodo News.

Такую возможность премьер-министр страны Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону. Трамп ранее публично предложил отложить Летние игры на год.

По информации японских СМИ, вопрос о переносе состязаний или проведении их без зрителей не поднимался.

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