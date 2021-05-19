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Правительство Японии планирует запретить спортсменам контактировать с местным населением во время Олимпиады

17:19
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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что правительство планирует ввести строгие ограничительные меры на время проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением», – приводит слова Сугу ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11408283

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