Правительство Японии планирует запретить спортсменам контактировать с местным населением во время Олимпиады
17:19
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что правительство планирует ввести строгие ограничительные меры на время проведения летних Олимпийских игр в Токио.
«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением», – приводит слова Сугу ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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