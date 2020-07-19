Поздняков считает, что препятствий для заявки российских легкоатлетов на Олимпиаду нет

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что нет препятствий для заявки на Олимпийские игры в Токио российских легкоатлетов, выполнивших соответствующие нормативы.

«В Олимпийской хартии четко прописано, что это (Олимпиада — Прим. «СЭ») соревнования между спортсменами, команды которых определяют национальные олимпийские комитеты соответствующих стран.

На сегодняшний момент ряд наших спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх в Токио. Таким образом нет никаких препятствий для того, чтобы ОКР заявил данных спортсменов, которые, подчеркну, официально выполнили нормативы".

«Ведущие спортсмены в этом списке есть. Всего у нас нормативы сдали 22 легкоатлета. И для них препятствий для участия в Токио-2020 от России я не вижу», — добавил глава ОКР.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства в World Athletics (ранее — ИААФ) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Вопрос о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам должен быть рассмотрен в конце июля. Ранее стало известно, что ВФЛА не выплатила штраф World Athletics.