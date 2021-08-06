Поздняков: «Сборная России еще попробует побороться за золотые медали Олимпиады»
07:58
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления российской команды в финальные дни Олимпиады-2020.
«Еще предстоит ряд важных соревнований, наши спортсмены пробились там в финалы. Я бы не мог однозначно прогнозировать. В тройке мы уже суммарно по наградам. Но по золотым медалям еще попробуем побороться», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Сборная России в медальном зачете Олимпиады занимает пятое место (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей). Лидирует команда Китая (34-24-16), на второй строчке идут американцы (30-35-27), третьи — японцы (22-10-15). На четвертой строчке располагается Австралия (17-6-19).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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