Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Поздняков: «Сборная России еще попробует побороться за золотые медали Олимпиады»

07:58
Теги:

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления российской команды в финальные дни Олимпиады-2020.

«Еще предстоит ряд важных соревнований, наши спортсмены пробились там в финалы. Я бы не мог однозначно прогнозировать. В тройке мы уже суммарно по наградам. Но по золотым медалям еще попробуем побороться», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Сборная России в медальном зачете Олимпиады занимает пятое место (16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей). Лидирует команда Китая (34-24-16), на второй строчке идут американцы (30-35-27), третьи — японцы (22-10-15). На четвертой строчке располагается Австралия (17-6-19).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071187

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Международная федерация волейбола сделала заявление по поводу допинга у бразильянки после победы над Россией
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Врачи спасли мужчину, чей половой орган на две недели застрял в замке
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события