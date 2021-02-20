Поздняков рассказал, как будет называться сборная России на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков представил название сборной России на Олимпийских играх.

«Название сборной будет «ROC». В отличие, от игр 2018 года, на грядущих играх ОКР будет принимать участие в полном объеме. В решении CAS сказано, что к слову «Россия» должно быть добавлено «Нейтральный». Мы решили использовать аббревиатуру, это не нарушение, а консенсус.

На экипировки будет логотип ОКР. На нем все, четко имеющие фантазию, увидят прямой референс к цветам триколора. К сожалению, не удалось отстоять сам флаг, но его цвета будут использоваться в ближайшие 2 года", — сказал Поздняков.

Из-за санкций ВАДА сборная России не сможет выступать под своим флагом и использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

(Сергей Федоров)