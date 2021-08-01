Поздняков поблагодарил всех спортсменов за участие в Олимпиаде

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил важность всех представителей России на Олимпиаде в Токио.

«Комментировать спортивную составляющую можно бесконечно. Каждый успех нашей команды вы освещаете в СМИ, за что вам спасибо. Результаты соответствуют тем прогнозам, которые мы строили перед поездкой. В отдельных дисциплинах даже где-то более оптимистические, чем мы себе представляли. Команда работает как единое целое. Счастлив за спортсменов, которые завоевали медали, за их родных и близких.



Хочу сказать и слова благодарности тем спортсменам, которые по разным обстоятельствам не смогли завоевать медали в Токио. Но сам факт их участия в ОИ подтверждает высокий уровень их мастерства. Большая дружная олимпийская российская семья работает. И это наша общая с вами заслуга — что мы не разделяемся на спортсменов, тренеров, журналистов и тд. Мы все представители нашей огромной державы. Уверен, вторая часть Олимпиады пройдет еще более успешно», — сказал Поздняков.

Игры в Токио завершатся 8 августа. В медальном зачете Россия занимает 5-е место, имея в активе 38 наград.