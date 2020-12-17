Олимпийский комитет России удовлетворен тем, что в решении Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА не зафиксированы меры коллективной ответственности, а спортсмены, имеющие допинговые нарушения в прошлом, могут выступать на крупных турнирах на общих основаниях.

— Важнейшим результатом нашей совместной с коллегами работы считаю тот факт, что CAS не поддержал ВАДА в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии участия российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира, — отметил руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Напомню, ВАДА настаивала на дополнительном тестировании и хотела заставить спортсменов доказывать свою чистоту.

— Что ждет атлетов, у которых были дисквалификации за допинг?

— Спортсмены, которые нарушали антидопинговые правила и понесли за это соответствующее наказание, могут участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

Напомним, что CAS в четверг частично удовлетворил требования ВАДА в иске против РУСАДА, запретив российским спортсменам на два года выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под национальным флагом. (Антон Бабошин)