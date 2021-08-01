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Поздняков объяснил нападки на российских спортсменов во время Олимпиады

09:35
Станислав Поздняков. Фото olympic.ru
Станислав Поздняков. Фото olympic.ru
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил нападки на российских спортсменов во время Олимпиады в Токио.

— Мы со всех сторон слышны нападки на наших спортсменов. В чем причина?

— Причина совершенно очевидна — это успешное выступление наших спортсменов на ОИ. Большинство спикеров, выступающих на эту тему предполагали, что без допинга не могут выступать. А наши спортсмены своими поступками и результатами доказали обратное. Это лучший ответ на все нападки. Вчера мне оч понравился коммент Марии Захаровой на эту тему «видимо, западных коллег действительно раздражают даже олимпийские кольца, которых у западных стран на флагах нет, а на нашем — есть». Лучший ответ.

— Можно ли защитить спортсменов от постоянных провокационных вопросов и негативных комментариев?

— Не в наших правилах нарушать свободу слова. Скорее всего это просто говорит о невысоком экспертном уровне. А второе, хочу посоветовать не читать на завтрак западных газет. А если нет других — никаких и не читать.

— Есть ощущение, что американским спортсменам позволено немного больше, чем было бы позволено нам.

— Все спортсмены на Олимпиде находятся в одинаковых условиях. Главная задача МОК — продвигать идею де Кубертена, мечтавшего сделать мир лучше через спорт. То, что некоторые спортсмены допускают такие комментарии… Я скажу по-другому: то, что наши таких комментариев не допускают — это повод для нашей гордости, — сказал Поздняков.

У сборной России на данный момент 38 наград — 11 золотых, 15 серебряных медалей и 12 бронзовых. В медальном зачете Олимпиады Россия занимает пятое место.

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Артем Калинин все материалы автора

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