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Поздняков назвал сложным процесс выбора знаменосца на закрытие Олимпиады в Токио

08:50
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал сложным процесс выбора знаменосца российской команды на церемонию закрытия Олимпиады в Токио.

«Процесс выбора знаменосца сложный. Особенно он сложный тогда, когда такая замечательная команда, так много достойных спортсменов. Выбор будет тяжелым, и, естественно, он будет в последний момент. Сложность связана еще и с тем, что кто-то приезжает, кто-то уезжает. Не все могут остаться до конца Игр. Это сложный процесс, но он приятный», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Церемония закрытия состоится 8 августа. На данный момент Россия занимает пятое место в медальном зачете с 16 золотыми, 22 серебряными и 21 бронзовой медалью.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071349

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Иван Торопцев все материалы автора

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