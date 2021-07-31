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Допинг

Посол России в США назвал публикации о допинге у российских спортсменов голословными

07:13
Российские пловцы на Олимпиаде-2020. Фото Reuters
Российские пловцы на Олимпиаде-2020. Фото Reuters
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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал публикации американских СМИ об употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2020.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», — приводит слова Антонова ТАСС.

Райан Мерфи.Американский журналист поддержал слова пловца Мерфи: «Российские спортсмены обманывали раньше»

30 июля американский пловец Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в борьбе за золотую медаль на 200 метрах на спине сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже Мерфи принес извинения и пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

На данный момент Россия завоевала 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12030537

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Сергей Разин все материалы автора

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