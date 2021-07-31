Посол России в США назвал публикации о допинге у российских спортсменов голословными

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал публикации американских СМИ об употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2020.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», — приводит слова Антонова ТАСС.

30 июля американский пловец Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в борьбе за золотую медаль на 200 метрах на спине сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже Мерфи принес извинения и пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

На данный момент Россия завоевала 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.