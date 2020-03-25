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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Попович не покинет сборную США из-за переноса Олимпиады

03:04
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Главный тренер Грег Попович не покинет сборную США в этом году. Ранее планировалось, что он уйдет из команды после Олимпийских игр. Однако, как сообщает ESPN, в связи с переносом Олимпиады из-за пандемии коронавируса, специалист пересмотрел свое решение.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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