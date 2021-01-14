Поэт Градский предложил собственный вариант замены гимна

Известный поэт и композитор Александр Градский поделился мнением об инициативе заменить российский гимн на соревнованиях «Катюшей». Ранее с этим предложением выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России.

«Я бы «Боже, Царя храни» взял. Я думаю, если бы вместо гимна была эта композиция, в олимпийском лагере был бы фурор. Там бы все рухнули. Важна именно мелодия. «Катюша»? Замечательная песня, но не гимнообразная, а гимн должен быть гимном. «Боже, Царя храни» нужно исполнять без текста. Было бы шикарно. Был бы удар по щеке всему миру. Напомнить им, сволочам, кто мы есть», — цитирует Градского Metaratings.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия не сможет использовать гимн и флаг на Олимпийских играх в Токио. В связи с этим возникла идея замены гимна на другую мелодию.