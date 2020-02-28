Почетный член МОК: «Есть два-три месяца, чтобы решить, проводить ли Олимпиаду или нет»

Почетный член МОК, отвечающий за спортивные федерации Океании Кеван Госпер высказался по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. По его словам, если ситуация не изменится, то Игры-2020 придется отменить.

— Это очень серьезно. Перед Играми в Рио вирус Зика представлял угрозу, особенно для беременных женщин, так как болезнь могла отразиться на развитии плода, — цитирует Госпера abc.net.au. — Уже был бойкот московской Олимпиады, а также трагедия в Мюнхене в 1972 году, когда были убиты 11 израильских спортсменов.

Коронавирус опасен из-за высокой скорости распространения. Поэтому надо серьезно подумать. Еще есть два-три месяца для принятия решения.

Если ситуация не улучшится, а вакцина не будет доступна, то вирус будет распространятся. Тогда отмена Олимпиады станет единственным вариантом. И речь не о переносе, а об отмене. Однако пока нужно продолжать к ней готовиться в надежде, что они состояться.