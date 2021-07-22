Плющенко высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о предстоящих выступлениях российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
«Не надо на Олимпиаде бороться с соперниками, нужно бороться с самим собой. Это Олимпийские игры, и ты едешь туда показать свой самый лучший результат. Что касается отсутствия гимна России на Играх в Токио, то гимн и флаг у нас в сердце, все это мы уже проходили и знаем.
Конечно, нашему государству и прежде всего спортивным чиновникам нужно отстаивать наших спортсменов, чтобы российская сборная выступала под своим флагом. Я думаю, что над этим вопросом ведутся работы и на следующей Олимпиаде, надеюсь, будет все в порядке», — цитирует Плющенко Legalbet.
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.
Дополнительная информация:
https://legalbet.ru/news/gimn-i-flag-u-nas-v-serdce-plyushchenko-vyskazalsya/
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