Плющенко высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о предстоящих выступлениях российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Не надо на Олимпиаде бороться с соперниками, нужно бороться с самим собой. Это Олимпийские игры, и ты едешь туда показать свой самый лучший результат. Что касается отсутствия гимна России на Играх в Токио, то гимн и флаг у нас в сердце, все это мы уже проходили и знаем.



Конечно, нашему государству и прежде всего спортивным чиновникам нужно отстаивать наших спортсменов, чтобы российская сборная выступала под своим флагом. Я думаю, что над этим вопросом ведутся работы и на следующей Олимпиаде, надеюсь, будет все в порядке», — цитирует Плющенко Legalbet.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.