Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Плющенко высказался о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде

17:32
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о предстоящих выступлениях российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Не надо на Олимпиаде бороться с соперниками, нужно бороться с самим собой. Это Олимпийские игры, и ты едешь туда показать свой самый лучший результат. Что касается отсутствия гимна России на Играх в Токио, то гимн и флаг у нас в сердце, все это мы уже проходили и знаем.

Конечно, нашему государству и прежде всего спортивным чиновникам нужно отстаивать наших спортсменов, чтобы российская сборная выступала под своим флагом. Я думаю, что над этим вопросом ведутся работы и на следующей Олимпиаде, надеюсь, будет все в порядке», — цитирует Плющенко Legalbet.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят в статусе нейтральных спортсменов под флагом Олимпийского комитета России.

Дополнительная информация:

https://legalbet.ru/news/gimn-i-flag-u-nas-v-serdce-plyushchenko-vyskazalsya/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Как складывается карьера младшего сына Вячеслава Малежика
Фигурант дела "золотого гаишника" Сафонова впал в кому
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд